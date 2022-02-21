Главные события недели - Sber CIB

Глава МИД России Сергей Лавров на текущей неделе должен встретиться с госсекретарём США Энтони Блинкеном, будут опубликованы корпоративные результаты российских и иностранных банков, в России выйдут данные по инфляции, отмечают аналитики Sber CIB.

21 февраля:

- В США отмечают День президентов;

- Встреча министров иностранных дел стран ЕС;

- Индекс цен производителей за январь в Германии;

- Предварительный PMI (производственный, в сфере услуг и сводный) за февраль в Германии и еврозоне.

22 февраля:

- Результаты ВТБ по МСФО за четвёртый квартал 2021 года;

- Презентация стратегии развития "Роснефти" до 2030 года;

- Результаты HSBC за четвёртый квартал 2021 года;

- Предварительный PMI (производственный, в сфере услуг и сводный) за февраль в США.

23 февраля:

- Выходной день в России;

- Результаты Barclays за 2021 год.

24 февраля:

- Индекс экономической активности в США за январь от ФРБ Чикаго.

25 февраля:

- Промышленное производство за январь в России;

- Недельный индекс потребительских цен в России;

- Доходы и расходы физических лиц за январь в США;

- Результаты Evraz по МСФО за 2021 год.

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