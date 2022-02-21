Возможно укрепление рубля до 76 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Курс рубля по отношению к доллару может протестировать сверху вниз уровень 76 руб./$1 на торгах в понедельник, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Утром понедельника формируется слабопозитивный внешний фон для укрепления рубля: геополитическая напряженность немного снизилась ввиду вероятной встречи С. Лаврова и Э. Блинкена, а также возможного саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе с участием глав России и США. На этом фоне нефть марки Brent находится под давлением, но торгуется в комфортном диапазоне $92-94 за баррель, - отмечает эксперт ПСБ. - Мы склонны полагать, что на фоне снижения геополитических опасений пара доллар/рубль может протестировать нижнюю границу диапазона 76-77,5 руб./$1. Стоит отметить, что в понедельник мы увидим снижение торговой активности на мировых и отечественном валютных рынках ввиду выходного дня в США".

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