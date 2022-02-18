Акции Home Depot, eBay и Public Storage будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Акции Home Depot, eBay и Public Storage будут интересны на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

Сеть магазинов для обустройства дома Home Depot Inc. представит отчетность 22 февраля. "Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $3,17. Это подразумевает рост на 19,7% (г/г). Котировка на четверг - $348. Бумаги во второй раз в этом году близки к статической поддержке $340. От этого уровня бумаги могут отскочить в район $370", - пишет аналитик.

Public Storage, специализирующийся на сдаче в аренду помещений для хранения бытовых вещей, представит отчетность также во вторник, после закрытия торгов на американских биржах. "Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $2,13. Это подразумевает рост на 30,2% (г/г). Котировка на четверг - $346. Бумаги находятся ниже 50-дневной скользящей средней. Ближайшая зона поддержки - $340-330. Пока $330-325 - это возможная опорная зона при негативном раскладе. С технической точки зрения вероятность реализации негативного сценария выше", - пишет Холоденко.

Оператор интернет-аукционов eBay представит отчетность в среду. "Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,99, - указывает эксперт BCS Express. - Это подразумевает рост на 2,4% (г/г). Котировка на четверг - $55,8. C ноября акции движутся в рамках узкого нисходящего канала. Сейчас они находятся в районе статической поддержки $55,8. Канал будет отработан при спуске к его нижней границе $52".

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