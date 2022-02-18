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18 февраля 2022 года 17:38
ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Северстали
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" со справедливой стоимостью на уровне 1769 рублей за штуку, сообщается в комментарии банка. По мнению экспертов банка, "Северсталь" представила сильные результаты по итогам 2021г, закрепив за собой лидирующие позиции в сталелитейной отрасли. "Несмотря на продолжавшееся снижение "стальных" котировок в IV квартале, предприятие продемонстрировало рост выручки, как квартал к кварталу, так и год к году. Так, выручка компании выросла на 69,4% г/г до $11,6 млрд, а EBITDA в 2,5 раза, до $5,9 млрд, тем самым приблизившись к исторически высоким результатам. Совет директоров рекомендовал утвердить дивиденды за IV кв. 2021г в размере 109,81 руб. на одну акцию", - пишет аналитик Егор Жильников. Эксперт отмечает, что с учетом ранее объявленных дивидендов за I-III кварталы 2021г, дивиденды за 12 месяцев 2021г могут составить 277,3 рублей на акцию, что при средних ценах на акцию в 1579,6 руб. эквивалентно 17,5% доходности годовых. "Несмотря на замедление общемирового спроса на сталелитейную продукцию, мы полагаем, что "Северсталь" способна сохранять свой привлекательный дивидендный профиль в 2022г. По нашим оценкам, дивидендная доходность акций компании может достичь двузначных значений (13-14%). Мы считаем "Северсталь" привлекательной дивидендной историей и рекомендуем к покупке ее акции со справедливой стоимостью а 1769 рублей за штуку", - резюмирует Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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