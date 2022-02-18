Высокая инфляция может оказать давление на акции Applied Materials - "Фридом Финанс"

Высокая инфляция может оказать давление на акции Applied Materials, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян.

"Результаты Applied Materials по итогам IV квартала превысили общерыночные ожидания, но инфляция оказала давление на валовую маржу компании. Тем не менее, менеджмент озвучил сильный прогноз для рынка оборудования для производства полупроводников на весь 2022г, заложив в него рост на 15%, до $100 млрд (преимущественно за счет сегмента логики). СЕО Applied Materials рассчитывает на опережающее увеличение продаж решений для производства полупроводников в подсегменте логики. Позитивные ожидания у руководства компании и в отношении результатов 2023г. По прогнозу absolutereports.com, CAGR рынка полупроводников до 2027г составит 5,6%. Менеджмент Applied Materials рассчитывает, что в текущем квартале продажи компании увеличатся на 14%, а EPS поднимется на 17%", - отмечает эксперт инвесткомпании.

По его мнению, слабым моментом отчетности стал прогноз менеджмента в отношении валовой маржи, так как он предполагает снижение на 0,7 п.п. г/г, до 47%, из-за увеличения расходов на доставку и влияния инфляции. На взгляд Степаняна, фактор высокой инфляции может оказать некоторое давление на динамику прибыли на акцию в ближайшие кварталы. Однако в целом аналитик оценивает результаты Applied Materials как умеренно позитивные и повышает целевую цену по акции компании до $150. Рекомендация - "держать".

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