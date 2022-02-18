.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Высокая инфляция может оказать давление на акции Applied Materials - "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 февраля 2022 года 17:16
Высокая инфляция может оказать давление на акции Applied Materials - "Фридом Финанс"
Высокая инфляция может оказать давление на акции Applied Materials, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян. "Результаты Applied Materials по итогам IV квартала превысили общерыночные ожидания, но инфляция оказала давление на валовую маржу компании. Тем не менее, менеджмент озвучил сильный прогноз для рынка оборудования для производства полупроводников на весь 2022г, заложив в него рост на 15%, до $100 млрд (преимущественно за счет сегмента логики). СЕО Applied Materials рассчитывает на опережающее увеличение продаж решений для производства полупроводников в подсегменте логики. Позитивные ожидания у руководства компании и в отношении результатов 2023г. По прогнозу absolutereports.com, CAGR рынка полупроводников до 2027г составит 5,6%. Менеджмент Applied Materials рассчитывает, что в текущем квартале продажи компании увеличатся на 14%, а EPS поднимется на 17%", - отмечает эксперт инвесткомпании. По его мнению, слабым моментом отчетности стал прогноз менеджмента в отношении валовой маржи, так как он предполагает снижение на 0,7 п.п. г/г, до 47%, из-за увеличения расходов на доставку и влияния инфляции. На взгляд Степаняна, фактор высокой инфляции может оказать некоторое давление на динамику прибыли на акцию в ближайшие кварталы. Однако в целом аналитик оценивает результаты Applied Materials как умеренно позитивные и повышает целевую цену по акции компании до $150. Рекомендация - "держать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-APPLIED/MATERIALS-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
18 февраля 2022 года 18:51
Программа buyback поддержит котировки акций Cisco Systems Inc., полагают аналитики "Фридом Финанс". "Результаты Cisco за IV квартал 2021г оказались сильными, кроме того, компания дала позитивный прогноз по итогам текущего фискального года, который завершится в июле, - отмечают эксперты... читать дальше
.18 февраля 2022 года 18:30
Акции Home Depot, eBay и Public Storage будут интересны на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. Сеть магазинов для обустройства дома Home Depot Inc. представит отчетность 22 февраля. "Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $3,17. Это... читать дальше
.18 февраля 2022 года 18:00
"Финам" рекомендует держать акции Consolidated Edison с прогнозной ценой $76 за штуку на декабрь 2022 года, что предполагает потенциал снижения 6,7% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Consolidated Edison опубликовала результаты за IV квартал и весь... читать дальше
.18 февраля 2022 года 17:38
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" со справедливой стоимостью на уровне 1769 рублей за штуку, сообщается в комментарии банка. По мнению экспертов банка, "Северсталь" представила сильные результаты по итогам 2021г, закрепив за собой лидирующие... читать дальше
.18 февраля 2022 года 16:43
"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Visa Inc., сообщается в обзоре банка. "Visa и Amazon.com после месячного спора достигли соглашения, позволяющего клиентам использовать кредитные карты Visa на веб-сайтах и в интернет-магазине Amazon. В рамках... читать дальше
.18 февраля 2022 года 16:13
Котировки Brent могут уйти ниже отметки $90 за баррель в случае роста глобальных поставок нефти, полагает руководитель отдела управления акциями Сбер Управление Активами Евгений Линчик. "Спрос на рынке нефти по-прежнему остаётся высоким на фоне усиления геополитической напряженности в мире. Тем не... читать дальше
.18 февраля 2022 года 15:49
Облигации с плавающим купоном (флоатеры) по-прежнему остаются лучшей страховкой от процентного риска и даже вполне конкурентоспособны с точки зрения получения совокупного дохода, говорится в комментарии инвесткомпании "Финам". Банк России продолжает повышать ключевую ставку, и спрос на... читать дальше
.18 февраля 2022 года 15:25
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4370-4420 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 вновь опустился ниже 200-дневной скользящей средней. RSI снижается к 40 пунктам, сигнализирует о равных силах... читать дальше
.18 февраля 2022 года 15:01
Акции Qualcomm Inc. обладают потенциалом для роста в долгосрочной перспективе, и вероятное их дальнейшее снижение можно использовать для покупок с целью $195-200 за штуку в перспективе полугода, отмечается в комментарии BCS Express. "Согласно мультипликаторам, акции Qualcomm не выглядят сильно... читать дальше
.18 февраля 2022 года 14:38
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Caterpillar Inc. с целью $230 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,94%, стоп-приказ: $183, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что выручка... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.