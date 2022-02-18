Инвестбанк Синара позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Visa

"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Visa Inc., сообщается в обзоре банка.

"Visa и Amazon.com после месячного спора достигли соглашения, позволяющего клиентам использовать кредитные карты Visa на веб-сайтах и в интернет-магазине Amazon. В рамках соглашения Amazon также отменит дополнительные сборы, ранее введенные в отношении покупок по кредитным картам Visa в Сингапуре и Австралии. По нашим оценкам, расторжение сотрудничества Visa с Amazon в Соединенном Королевстве могло снизить общую выручку Visa не более чем на 2%. Мы считали, что инвесторы слишком остро отреагировали на новость и котировки Visa упали неоправданно сильно после сообщений. Завершение конфликта и заключение соглашения между компаниями придаст, на наш взгляд, импульс к росту котировок Visa. Мы позитивно смотрим на акции Visa в долгосрочной перспективе", - пишет аналитик банка Сергей Вахрамеев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.