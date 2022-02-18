Актуальность ОФЗ-флоатеров возрастает - "Финам"

Облигации с плавающим купоном (флоатеры) по-прежнему остаются лучшей страховкой от процентного риска и даже вполне конкурентоспособны с точки зрения получения совокупного дохода, говорится в комментарии инвесткомпании "Финам".

Банк России продолжает повышать ключевую ставку, и спрос на инвестинструменты, дающие страховку от процентного риска, не ослабевает, отмечается в комментарии. На долговом рынке к таким инструментам относятся облигации с переменной ставкой купона.

"Обнародование ЦБ РФ перспективной траектории ключевой ставки позволяет рассчитать, на какую доходность можно рассчитывать, открыв позицию в облигации-флоатере, - пишет аналитик Алексей Ковалев. - С учетом продолжения ужесточения ДКП Банком России актуальность облигаций с переменной ставкой купона не просто сохраняется, но даже возрастает. Некогда сугубо "защитный" инструмент для консервативных инвесторов, который позволял амортизировать падение рынка, но в отношении которого можно было скорее говорить о сохранении капитала, чем о заработке, флоатеры, как показывают наши расчеты, вполне конкурентоспособны с точки зрения получения совокупного дохода. В этой связи мы полагаем, что определенная часть портфелей инвесторов в текущих условиях должна быть непременно отведена под этот инструмент, и рекомендуем его к покупке".

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