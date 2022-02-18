Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4370-4420п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4370-4420 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 вновь опустился ниже 200-дневной скользящей средней. RSI снижается к 40 пунктам, сигнализирует о равных силах "быков" и "медведей". Переход индикатора MACD в красную зону создает дополнительный риск для покупателей. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4290 пунктов", - пишут аналитики.

Эксперты отмечают, что напряженность, связанная с ситуацией вокруг Украины, накануне способствовала усилению спроса на казначейские облигации. Сегодня стороны продолжают предпринимать дипломатические усилия по предотвращению войны на Украине: президент США Байден проведет телефонный разговор с лидерами нескольких европейских стран, ЕС и НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил главе МИД России Сергею Лаврову провести встречу на следующей неделе.

"Несмотря на некоторое обострение украинского конфликта, ключевыми факторами для фондового рынка США остаются риторика и намерения членов ФРС. Регулятор в целом подчеркивает необходимость гибкого подхода к проведению монетарной политики, хотя президент ФРБ Сент-Луиса Буллард 17 февраля вновь заявил о необходимости принятия быстрых мер в связи с разгоном инфляции и выступил за поднятие ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) до 1 июля. Однако сейчас свопы указывают на то, что повышение на 25 б.п. на мартовском заседании более вероятно, чем на 50 б.п.", - указывают аналитики "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.