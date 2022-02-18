BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций Qualcomm

Акции Qualcomm Inc. обладают потенциалом для роста в долгосрочной перспективе, и вероятное их дальнейшее снижение можно использовать для покупок с целью $195-200 за штуку в перспективе полугода, отмечается в комментарии BCS Express.

"Согласно мультипликаторам, акции Qualcomm не выглядят сильно переоцененными по сравнению с ближайшими конкурентами. По некоторым показателям акции даже дешевы. При этом рентабельность и прибыльность выше среднего, а долговая нагрузка низкая. Дивиденды также выше среднего", - пишет аналитик Павел Гаврилов.

Перспективными направлениями в деятельности компании эксперт считает то, что компания решила в ближайшие 10 лет расширять целевой рынок и внедрять чипы 5G не только в смартфоны, но и в другие устройства. Также с помощью этой технологии будет развиваться мобильный и облачный гейминг - на этих рынках компания присутствует через поставку компонентов для смартфонов.

"Акции Qualcomm не выглядят переоцененными на фоне конкурентов, и компания стремится выйти на разные рынки. Поэтому долгосрочная перспектива выглядит умеренно позитивно. Прямо сейчас входить в длинную позицию выглядит рискованным, но открываются спекулятивные возможности. Если акции уйдут ниже текущих уровней, то акции стоит рассмотреть для долгосрочной покупки. Таргетом на ближайшие полгода выступает диапазон $195-200.По данным WSJ, 18 из 30 рекомендаций аналитиков на покупку, 10 - держать и ни одной на продажу. Таргеты варьируются в диапазоне $180-450, а средний - $225,4", - указывает аналитик BCS Express.

Qualcomm Inc. - американская компания, крупнейший поставщик комплектующих для мобильных устройств связи.

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