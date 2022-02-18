Акции Магнита привлекательны для покупок на текущих уровнях - Альфа-банк

Акции "Магнита" привлекательны для покупок на текущих уровнях, отмечается в обзоре Альфа-банка.

"Магнит" 17 февраля провел День инвестора, в ходе которого представил свою обновленную Стратегию- 2025. В дополнение к росту LfL-продаж, который остается ключевым фокусом стратегии, "Магнит" теперь планирует выход на уровень рентабельности EBITDA 8% ранее намеченных сроков, хотя мы считаем, что рынок сейчас сомневается в возможности достижения этого ориентира в принципе. Первое в истории компании обязательство по ежегодному увеличению дивидендов также является позитивной новостью для рынка, на наш взгляд, которая сигнализирует о потенциале повышения и так привлекательной дивидендной доходности (11,3%). Учитывая это, как и низкий 4,5x EV/EBITDA 2022П, мы считаем текущие уровни котировок привлекательными для входа в эти бумаги", - отмечают аналитики Евгений Кипнис и Олеся Воробьева.

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