Акции Северстали - сбалансированная и высококачественная ставка на стальной сектор - "Атон"

Акции "Северстали" являются наиболее сбалансированной и высококачественной ставкой на стальной сектор, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".

"Хорошие показатели прибыли "Северстали" за 4К21 еще раз подтверждают, что российские производители стали продолжают успешно работать и способны выплачивать необычайно высокие дивиденды даже в условиях коррекции цен на сталь. "Северсталь" отчиталась о EBITDA на уровне $1,5 млрд (+104% г/г) и дала ориентир по дивидендам в размере 109,81 руб. на акцию, что соответствует доходности 6,8%. На наш взгляд, высокие мультипликаторы, с которыми торгуется "Северсталь" (EV/EBITDA 2022П 4,7x), оправданы высокой операционной эффективностью компании. Мы считаем "Северсталь" наиболее сбалансированной и высококачественной ставкой на стальной сектор, учитывая ее самую высокую в мире рентабельность и отсутствие производственных активов за рубежом", - пишут аналитики Андрей Лобазов и Мария Федорова.

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