"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Southern Co

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Southern Co. на фоне результатов отчета эмитента за четвертый квартал и весь 2021 год с прогнозной стоимостью $71,57 за штуку, что предполагает потенциал 10% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Southern Co. - одна из крупнейших коммунальных компаний США.

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