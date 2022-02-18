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18 февраля 2022 года 12:42
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Магнита с прогнозной ценой 6314 руб
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать акции "Магнита" с прогнозной ценой на уровне 6314 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Магнит" в четверг провел "День инвестора", в ходе которого была представлена уточненная стратегия ритейлера до 2025 года. Согласно нашим расчетам, обновленный план органических открытий подразумевает рост торговой площади со среднегодовым темпом около 6% в обозначенный период. Дополнительными источниками роста должны быть повышение плотности продаж и точечные M&A. Цель по рентабельности EBITDA по-прежнему подразумевает выход на показатель в 8% к 2025 году и более 8% далее. Сохраняется потенциал улучшения оборотного капитала за счет сокращения оборачиваемости товарных запасов на 4-7 дней. CAPEX, как и ранее, не должен превышать 4% от выручки, - отмечает эксперт инвесткомпании Артем Михайлин. - Заметное внимание в ходе конференции было уделено дискаунтерам. "Магнит" по сути завершил стадию пилота и приступает к полномасштабному масштабированию нового формата. Уже был успешно завершен первый этап интеграции бизнеса "Дикси", а весь процесс продлится максимум до второй половины 2023 года. Менеджмент видит потенциал ежегодного увеличения дивидендных выплат и полагает, что сейчас достаточно удачное время для обратного выкупа акций, хотя относительно последнего пока не принято окончательное решение". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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