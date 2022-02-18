Sber CIB обновил топ иностранных дивидендных акций на Мосбирже

Компания Сектор Див. доходность в след. 12 мес. Williams Cos. нефть и газ 5,7% ONEOK Inc. нефть и газ 6,0% Kinder Morgan Inc. нефть и газ 6,5% Exxon Mobil нефть и газ 4,7% Chevron Corp. нефть и газ 4,3% Verizon Communications телеком 4,8% AbbVie фармацевтика 3,9% International Business Machines (IBM) IT 5,1% Western Union Co. финансы 4,7% Gilead Sciences Inc. фармацевтика 4,7%

Sber CIB внес изменения в топ иностранных дивидендных акций на Московской бирже, добавив бумаги Williams Cos. и исключив акции AT&T Inc. "Williams Cos. занимается сбором, хранением, транспортировкой, переработкой природного газа и сжиженного природного газа на территории США. Мы включаем в подборку акции эмитента, обращая внимание на их высокую дивидендную доходность и растущий бизнес компании по транспортировке газа. Компания более 40 лет подряд выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе и последние пять лет повышает их каждый год. Прогноз дивидендной доходности на 2022 год - 5,7%", - отмечают в инвестбанке. "AT&T - американский телекоммуникационный холдинг, который контролирует четверть рынка беспроводной связи в США и является вторым по величине мобильным оператором после Verizon. В начале февраля компания подтвердила, что годовые дивидендные выплаты сократятся с $2,08 до $1,11 на акцию. Это произойдёт в результате выделения медиабизнеса, состоящего из HBO, стриминговой платформы HBO Max и студии WarnerBros, в отдельную компанию (спин-офф) и объединения его с Discovery. В результате годовая дивидендная доходность снизится до 4,6%. В связи с этим мы приняли решение исключить акции AT&T из подборки", - пишут эксперты. Текущий топ-список иностранных дивидендных акций на Московской бирже:Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.