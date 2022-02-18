Устойчивое укрепление рубля до 75 руб./$1 пока маловероятно - Банк "Санкт-Петербург"

Устойчивое снижение курса рубля по отношению к доллару до уровня 75 руб./$1 пока маловероятно, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB снижается в пятницу в рамках коррекции, другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. На следующей неделе должны состояться переговоры главы МИД РФ и Госсекретаря США, и продолжение дипломатических действий несколько снижает геополитический негатив. Тем не менее ситуация еще может преподнести ряд неприятных сюрпризов российским активам, и говорить об устойчивом снижении курса к 75 руб./$1 пока не приходится", - отмечают эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.