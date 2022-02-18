Рубль, вероятно, будет торговаться на уровнях 75,5-77 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 75,5-77 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 на следующей неделе, главным драйвером изменений курса валюты остаются новости и слухи на геополитической арене, отмечает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.

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