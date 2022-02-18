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18 февраля 2022 года 10:59
Дивдоходность акций "Газпром нефти " за 2021г может составить 11,9-12,7% - "Открытие Инвестиции"
Дивидендная доходность акций "Газпром нефти" по итогам 2021 года может составить 11,9-12,7%, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Газпром нефть" опубликовала финансовые результаты по МСФО по итогам IV квартала и 12 месяцев 2021 года. Мы скорректировали наши прогнозы финальных дивидендов. Компания выплатила за 9 месяцев 2021 года 40 руб./акция, что соответствовало 53% чистой прибыли за период, причитавшейся акционерам компании. Дивидендная политика компании предусматривает выплату 50% чистой прибыли по МСФО за год. Что касается дивидендов за 4К21, нам представляется наиболее вероятным диапазон 15,4-16,4 руб./акция с доходностью 3,0-3,2% (11,9-12,7% в пересчете на год)", - указывает Кочетков в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ/НЕФТЬ-АКЦИИ-ДИВДОХОДНОСТЬ
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