Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Газпром нефти"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Газпром нефти" на фоне представленной эмитентом отчетности, сообщается в обзоре.

Мы считаем представленные результаты "Газпром нефти" за 4К21 нейтральными для бумаг эмитента. Дивиденды за 4К21 могут составить 15 или 20 руб. на акцию (дивидендная доходность 2,9% или 3,9% соответственно) в зависимости от того, как компания округлит сумму выплаты. Совокупное производство углеводородов по итогам 2021 года превысило 100 млн тонн в нефтяном эквиваленте, притом что изначально такая стратегическая цель ставилась на 2025 год. В текущем году "Газпром нефть" рассчитывает увеличить добычу еще на 10% г/г. В ближайшие месяцы мы ожидаем представления обновленной стратегии и пока сохраняем наш рейтинг по акциям эмитента на уровне "держать", - пишут аналитики банка Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

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