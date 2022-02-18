Дивдоходность акций "Газпром нефти" за 2021г может составить 10,4% - ПСБ

Дивидендная доходность акций "Газпром нефти" по итогам 2021 года может составить 10,4%, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Газпром нефть" отчиталась на уровне ожиданий рынка. Рост финансовых показателей произошел вследствие увеличения добычи углеводородов и переработки нефти, а также положительной динамики цен на нефть и нефтепродуктов. Сильные результаты позволяют компании увеличивать дивидендные выплаты. Финальный дивиденд "Газпром нефти" за 2021 год ожидается не менее 13,1 руб./акция, доходность формируется на уровне 2,6%. Таким образом, с учетом выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2021 года в размере 40 руб./акция совокупные дивиденды по итогам 2021 года могут составить 53,1 руб./акция, доходность - 10,4%. Рекомендуем держать акции "Газпром нефти" с целевой ценой 525 рублей за штуку", - отмечают эксперты банка.

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