Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные результаты, макростатистика в России и США:

- "Северсталь" опубликует операционные и финансовые результаты за четвёртый квартал 2021 года по МСФО;

- В России выйдут данные по ВВП за 2021 год;

- В США ожидаются статистика по продажам на рынке жилья и индекс опережающих экономических индикаторов за январь, а также данные по числу действующих буровых установок от Baker Hughes.

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