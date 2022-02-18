Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется около 9,8% в пятницу - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется около уровня 9,8% годовых в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Ожидаем, что новости о подготовке встречи дипломатов России и США на следующей неделе будут способствовать стабилизации российского рынка облигаций. Доходность 10-летних ОФЗ в пятницу, скорее всего, останется около уровня 9,8% годовых", - отмечает эксперт банка.

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