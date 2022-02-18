Рубль может укрепиться до 75 руб./$1 на торгах в пятницу - ПСБ

Курс пары доллар/рубль может опуститься к уровню 75 руб./$1 на торгах в пятницу в случае отсутствия геополитических шоков, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Утром пятницы формируется благоприятный фон для укрепления рубля: фьючерсы на индексы США торгуются в ощутимом плюсе, а валюты ЕМ пытаются вернуться к росту. Несмотря на находящиеся под давлением нефтяные котировки, стоимость барреля нефти марки Brent находится на комфортных для рубля значениях - в коридоре $92-94. Мы считаем, что курс доллара может завершить неделю у нижней границы диапазона 75-77 руб./$1 в случае отсутствия геополитических шоков", - пишет эксперт банка в комментарии.

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