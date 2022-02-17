"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций ViacomCBS до $35

"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций ViacomCBS Inc. с $40 до $35 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Квартальные результаты ViacomCBS, которая объявила о ребрендинге и будет переименована в Paramount Global, оказались неоднозначными. Выручка компании увеличилась на 16,4%, до $8 млрд, что оказалось на 6,6% выше консенсус-прогноза на уровне $7,5 млрд. Скорректированная OIBDA упала на 53% г/г, до $557 млн. Скорректированная EPS снизилась с $1,04 до $0,26, несмотря на высокие темпы роста выручки, тогда как консенсус-прогноз предполагал сокращение показателя только до $0,43. Динамика прибыли на акцию стала главным негативным моментом отчетности медиахолдинга", - пишет аналитик Михаил Денисламов.

Убыток по скорректированной OIBDA от стримингового направления в 2021г составил $1 млрд, тогда как в 2020г он равнялся примерно $200 млн, подчеркивает эксперт. По его мнению, выход на окупаемость займет продолжительное время, особенно в свете усиления конкуренции.

"Кроме того, результаты стриминг-направления не смогут устойчиво превосходить ожидания инвесторов, - полагает Денисламов. - Сервис SkyShowtime, который планируется запустить в Европе в 2022г совместно со Sky, подразделением Comcast, может столкнуться с серьезными трудностями. Сервисы Netflix и Disney+ уже имеют достаточно сильные позиции в странах Европы, а к середине 2022г они лишь укрепятся. Кроме того, объединение Warner Media и Discovery приведет к созданию крупного и амбициозного игрока на рынке стриминга, что означает дополнительные риски для ViacomCBS. Мы снижаем целевую цену по акции ViacomCBS с $40 до $35. Потенциал роста на горизонте года представляется ограниченным. Мы считаем более привлекательными для инвестиций в секторе видеостриминга акции Disney и Netflix".

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