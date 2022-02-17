"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций NVIDIA Corp. с прогнозной ценой на уровне $321,7 за штуку на конец 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"NVIDIA, крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров, представил сильную отчетность. Наш взгляд на перспективы бизнеса эмитента остается позитивным. Непрерывное повышение реалистичности компьютерных игр и требований к производительности графических систем будут способствовать сохранению высокого спроса на игровые GPU компании в будущем. Данную тенденцию должно поддержать и все большее распространение дисплеев с высоким разрешением, - пишет эксперт инвесткомпании Игорь Додонов. - Мы также ждем дальнейшего усиления позиций NVIDIA в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных. Кроме того, руководство эмитента большие надежды связывает с развитием концепции метавселенной, которая уже в ближайшие годы должна начать сильно стимулировать продажи программного и аппаратного обеспечения. Неплохие перспективы компании в долгосрочном плане связаны с расширением применения чипов NVIDIA в автомобильной отрасли, в частности, в автономных автомобилях".

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