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17 февраля 2022 года 16:45
BCS Express умеренно позитивно оценивает перспективы цены акций "Газпром нефти"
Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают перспективы цены акций "Газпром нефти", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Газпром нефть" представила умеренно позитивные результаты за IV квартал 2021 года. Ключевыми драйверами улучшения ключевых финансовых метрик стали рост объемов добычи по итогам квартала на 7% и рост цен на нефть. Маржа операционной прибыли осталась на уровне III квартала, но чистая прибыль выглядела чуть слабее из-за возросших расходов по обесценению активов, - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев. - Исходя из финансовых результатов, дивиденды "Газпром нефти" по итогам 2021 года при 50% payout ratio могут составить около 13,1 рубля на бумагу. Дивидендная доходность по текущим ценам - 2,5% или около 9,7% совокупно за весь 2021 год. Взгляд на акции "Газпром нефти" умеренно позитивный. Высокие цены на нефть в начале 2022 года, а также способность компании наращивать объемы добычи опережающими конкурентов темпами позволяют ожидать дальнейшего улучшения результатов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ/НЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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