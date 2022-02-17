BCS Express умеренно позитивно оценивает перспективы цены акций "Газпром нефти"

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают перспективы цены акций "Газпром нефти", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Газпром нефть" представила умеренно позитивные результаты за IV квартал 2021 года. Ключевыми драйверами улучшения ключевых финансовых метрик стали рост объемов добычи по итогам квартала на 7% и рост цен на нефть. Маржа операционной прибыли осталась на уровне III квартала, но чистая прибыль выглядела чуть слабее из-за возросших расходов по обесценению активов, - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев. - Исходя из финансовых результатов, дивиденды "Газпром нефти" по итогам 2021 года при 50% payout ratio могут составить около 13,1 рубля на бумагу. Дивидендная доходность по текущим ценам - 2,5% или около 9,7% совокупно за весь 2021 год. Взгляд на акции "Газпром нефти" умеренно позитивный. Высокие цены на нефть в начале 2022 года, а также способность компании наращивать объемы добычи опережающими конкурентов темпами позволяют ожидать дальнейшего улучшения результатов".

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