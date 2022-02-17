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17 февраля 2022 года 16:26
"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Hilton с прогнозной ценой $152
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Hilton Worldwide Holdings на фоне опубликованного отчета эмитента за IV квартал 2021 года и ослабления карантинных мер в мире с прогнозной ценой на уровне $152 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-HILTON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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