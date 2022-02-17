"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Hilton с прогнозной ценой $152

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Hilton Worldwide Holdings на фоне опубликованного отчета эмитента за IV квартал 2021 года и ослабления карантинных мер в мире с прогнозной ценой на уровне $152 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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