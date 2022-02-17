Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций Pioneer Natural Resources

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Pioneer Natural Resources Co., сообщается в обзоре.

"Мы нейтрально оцениваем вышедшие результаты Pioneer Natural Resources за 4К21, поскольку EBITDA и FCF компании сократились в сильном с точки зрения нефтяных цен квартале. Рост скорректированной прибыли на акцию не выглядит обнадеживающим фактором. В 4К21 эмитент закрыл сделку по продаже отдельно расположенных участков в Delaware, из-за чего размер чистого долга сократился вдвое к/к, а отношение чистый долг/EBITDA теперь составляет 0,5, - отмечает аналитик банка Кирилл Бахтин. - Рост базового дивиденда и запуск программы выкупа акций мы считаем лишь умеренно позитивными событиями. Во-первых, базовый дивиденд составляет меньше 20% от общего размера выплачиваемых дивидендов, и основной компонентой дивидендного пула остается переменный дивиденд. Во-вторых, у компании не так много возможности использовать обратные выкупы акций: на дивиденды направляется 75-80% свободного денежного потока. Мы сохраняем рейтинг "держать" по акциям Pioneer Natural Resources".

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