Потенциал роста цены акций НОВАТЭКа составляет 30% - Sber CIB

Потенциал роста цены акций "НОВАТЭКа" составляет 30%, отмечается в комментарии Sber CIB.

"Выручка "НОВАТЭКа" в IV кв. 2021г выросла на 36% относительно предыдущего квартала и составила $5,1 млрд. EBITDA с учётом вклада совместного предприятия увеличилась на 44% - до $3,6 млрд, а без учёта - на 13% - до $1,3 млрд. Чистая прибыль выросла на 39% - до $2,1 млрд. EBITDA компании превысила наш прогноз на 3-5%, несколько выше ожиданий оказалась и чистая прибыль. Финансовым показателям "НОВАТЭКа" помогла сильная динамика Ямал СПГ, обусловленная рекордными ценами на газ в Европе и восстановлением операционных показателей проекта", - пишут эксперты инвестбанка.

По их оценке, рост прибыли предполагает увеличение дивидендов за II полугодие 2021г до 43 руб. на акцию, что соответствует полугодовой дивидендной доходности 2,7% (в I полугодии 2021г - 1,7%).

"Как следует из финансового отчёта, чистые обязательства Ямал СПГ в прошлом году уменьшились на $5 млрд, что, возможно, указывает на завершение крупных выплат по кредитам стратегическим партнёрам "НОВАТЭКа". Это значит, что дивидендные выплаты акционерам проекта могут значительно возрасти уже в текущем году, считают аналитики. Для акций "НОВАТЭКа" действует оценка "покупать" с целевой ценой акции 2100 руб. Потенциал роста составляет 30%", - указывают аналитики Sber CIB.

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