"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Exelon с целью $47

Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Exelon Corp. с целевой ценой $47 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,84% с учетом дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Компания Exelon в начале февраля 2022г завершила спин-офф бизнеса по генерации э/э, компании Constellation. После сплита Exelon выглядит надежным защитным активом с хорошей дивидендной доходностью и регулируемым профилем бизнеса. Тарифы Exelon при этом ниже средних по США, что даст компании гибкость в рамках будущих тарифных заявок, а возможный рост нетарифной выручки за счет EV-станций и подключения солнечных панелей потребителей к сетям может поддержать прогноз менеджмента по ежегодному увеличению EPS и дивидендов на 6-8% до 2025г", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

Exelon Corp. - американский коммунальный холдинг, занимающийся передачей, распределением и сбытом э/э и газа в ряде штатов США. Холдинг включает шесть филиалов, которые обслуживают около 10,3 млн потребителей на территории 66 тыс. кв. км.

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