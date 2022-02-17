Акции Coca-Cola привлекательны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции Coca-Cola Co., отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты инвестиционной платформы указали на ряд факторов в пользу покупки акций эмитента:

- Компания является бенефициаром восстановления экономики и может существенно повысить финансовые показатели в 2022г Coca-Cola спрогнозировала органический рост выручки в 2022г на уровне 7-8%, чему будет способствовать сильная узнаваемость бренда и высокая ценообразовательная способность.

- Компания генерирует сильный денежный поток, который возвращается инвесторам в виде высоких дивидендов и обратного выкупа акций. Руководство прогнозирует свободный денежный поток в 2022г на уровне $10,6 млрд, что вместе с улучшением баланса компании и поступлениями от вероятного IPO Coca-Cola Beverages Africa помогут реализовать анонсированную программу байбека на $10 млрд.

- Одним из значимых драйверов в среднесрочной перспективе может стать вхождение на рынок алкогольной продукции, чему поспособствует недавно подписанное партнерское соглашение с Constellation Brands. Согласно оценкам компании, рынок слабоалкогольных коктейлей в течение следующих трех лет будет расти в среднем на 15-17%.

- Coca-Cola - дивидендный аристократ - стабильно увеличивает выплаты на протяжении более пяти десятилетий, при этом её акции является защитным инструментом в условиях высокой волатильности на рынке и растущей инфляции. Годовая дивидендная доходность - 2,8%.

Аналитики отмечают также, что потенциал роста на горизонте 12 мес. составляет 10% согласно консенсус-прогнозу.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.