Акции НОВАТЭКа привлекательны для покупки на текущих уровнях - "Солид Брокер"

Акции "НОВАТЭКа" привлекательны для покупки на текущих уровнях с целевой ценой 2050 руб., отмечается в комментарии "Солид Брокер".

Эксперты отмечают, что "НОВАТЭК" представил сильный годовой отчёт за 2021г: "Рост по всем фронтам: выручка рекордная, EBITDA рекордная, чистая прибыль рекордная, долг почти нулевой. Рост происходит в первую очередь за счёт фантастической ценовой конъюнктуры. При этом мультипликаторы на исторических минимумах, а ведь в "НОВАТЭКе" в дальнейшем планируется ввод мощностей Арктик СПГ-2, а потом и других проектов".

На взгляд аналитиков, главный риск - это падение цен на газ и нефть, т.к. компания работает в циклической отрасли. "Однако, во-первых, снижение цен будет довольно медленным ввиду крайне низких запасов газа в ПХГ в Европе, а также вероятного дефицита нефти в 2022г. Во-вторых, у "НОВАТЭКа" более 80% долгосрочных контрактов, что будет сглаживать коррекцию цен. В-третьих, на случай падения котировок "Новатэк" включает "байбэк-машину". Нам кажется, что сейчас весьма неплохое время для покупки акций компании. Целевая цена на 2022г - 2050 рублей", - указывают стратеги "Солид Брокер".

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