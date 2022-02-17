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17 февраля 2022 года 11:41
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Engie
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Engie с прогнозной ценой на уровне 15,1 евро за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Французский электроэнергетический оператор Engie во вторник отчитался по результатам второго полугодия и всего 2021 года. Мы оцениваем результаты компании в позитивном ключе и считаем, что флагманские проекты Engie в области ВИЭ, а также высокая по европейским меркам дивидендная доходность отражают привлекательность вложений в акции эмитента. Сохраняем рекомендацию "покупать" для бумаг Engie с целевой ценой 15,1 евро", - указывает аналитик Александр Ковалев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ФРАНЦИЯ-ENGIE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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