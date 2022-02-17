Инвестбанк Синара рекомендует покупать акции Alphabet с целью $3500

"Инвестиционный банк Синара" рекомендует покупать акции Alphabet Inc. с целью $3500 за штуку, что предполагает потенциал роста 28% от текущих уровней, говорится в аналитическом материале банка.

"Alphabet, по нашему мнению, продолжит получать максимальную выгоду в связи с увеличением доли интернет-рекламы в общем объеме рекламного рынка. Компания постоянно внедряет инновации в своем рекламном бизнесе, достигая повышения рентабельности рекламы в поиске и на YouTube. Alphabet активно развивает направления, не связанные с рекламой, такие как Cloud & Play, и делает большую ставку на Waymo (технологии беспилотного управления), что в долгосрочной перспективе должно принести значительные доходы", - пишет аналитик Сергей Вахрамеев.

Эксперт отмечает, что инвестиции в новые направления, на которые делает ставку Alphabet, пока приносят убытки, однако стратегические инвестиции должны принести большие выгоды в будущем. Траты Alphabet на исследования и разработки за последние 5 лет составили $123 млрд, и компания заслуженно считается мировым технологическим лидером. В 2021г только инвестиции Amazon в НИОКР превысили расходы Alphabet ($56 млрд против $31,5 млрд). Это, на взгляд аналитика банка, создает труднопреодолимый барьер для появления новых конкурентов и позволит Alphabet сохранять доминирующее положение на рынке.

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