Идея дня: дивидендная доходность акций НОВАТЭКа может составить 2,6% - "ВТБ Мои Инвестиции"

Дивидендная доходность акций "НОВАТЭКа" может составить 2,6%, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"НОВАТЭК" (входит в наш топ-10 акций России) отчитался лучше ожиданий на фоне роста цен и спотовых поставок СПГ. Выручка и прибыль на 8% и 5% выше консенсуса. Финальный дивиденд может составить 41,7 руб./акция, доходность - 2,6%. Мы сохраняем положительный взгляд на акции компании", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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