Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные результаты, макростатистика в России и США:

- "Газпром нефть" опубликует отчётность за четвёртый квартал 2021 года по МСФО;

- В России выйдут данные по уровню золотовалютных резервов ЦБ;

- В США ожидаются индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за февраль, статистика по числу выданных разрешений на строительство и первичных обращений за пособием по безработице.

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