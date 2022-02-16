Sber CIB рекомендует покупать акции Яндекса с целью 7049 руб

Sber CIB рекомендует покупать акции Яндекса с целевой ценой 7049 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 80% от текущих уровней, говорится в комментарии инвестбанка.

"Яндекс" показал сильные результаты за IV квартал 2022г: выручка выросла на 54% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 110,3 млрд руб. Вместе с тем скорректированная EBITDA сократилась на 29% - до 9,7 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 8,8%, что на 10,4 п. п. ниже, чем годом ранее. В 2022г, по прогнозам компании, её выручка составит 490-500 млрд руб. Также "Яндекс" протестирует транзакционные и кредитные банковские сервисы для розничных клиентов. В целом компания не планирует строить розничный банк и сосредоточится на развитии этих нескольких продуктов. Наша оценка акций "Яндекса" - покупать с целевой 7049 руб., что предполагает потенциал роста 80% от текущих уровней", - пишут аналитики Sber CIB.

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