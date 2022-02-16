"Атон" сохраняет рейтинг "нейтрально" для бумаг НОВАТЭКа

Аналитики "Атона" сохраняют рейтинг "нейтрально" для бумаг "НОВАТЭКа", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Результаты "НОВАТЭКа" за 4К21 были поддержаны улучшением макроэкономической конъюнктуры и в целом соответствуют нашим прогнозам по EBITDA, при этом они превысили консенсус-прогнозы по выручке (+8%) и прибыли (+5%). Реализация проектов роста идет по плану, "Арктик СПГ 2" за счет получения проектного финансирования погасил часть долга перед "НОВАТЭКом" в размере 8,4 млрд руб. Мы сохраняем наш рейтинг "нейтрально" для бумаг "НОВАТЭКа", который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2022П 14,1х против 2,9х у "Газпрома". Считаем, что значительный потенциал роста компании уже полностью учтен в цене", - пишут эксперты.

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