Вероятно снижение котировок акций ViacomCBS в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно сохранение отрицательной динамики котировок акций ViacomCBS Inc. в ближайшее время, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки ViacomCBS (Paramount Global) упали во вторник в рамках расширенной торговой сессии на 7,7% после публикации слабых финансовых результатов, согласно которым чистая прибыль компании составила 26 центов на акцию - на 42% ниже консенсус-прогноза Bloomberg (45 центов). Мы считаем, что рынок не в полной мере учел эту новость и ожидаем, что отрицательная динамика котировок бумаги может сохраняться", - отмечают эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.