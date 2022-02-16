Котировки акций Airbnb могут вырасти до $195-200 - BCS Express

Котировки акций Airbnb могут подняться до уровней $195-200 за штуку в ближайшее время, сообщается в комментарии BCS Express.

"Цена акций Airbnb в настоящее время находится в районе своей справедливой оценки. Текущие уровни могут быть привлекательны для фиксации части позиции. Техническая картина пока не сформировала сигналов для разворота, поэтому котировки бумаг еще могут продолжить восходящее движение до $195-200 за штуку", - отмечает эксперт инвесткомпании Никита Покровский.

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