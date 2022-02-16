"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Marriott с прогнозной ценой $175

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Marriott International с прогнозной ценой на уровне $175 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Вышедшая 15 февраля отчетность Marriott за четвертый квартал 2021 года оказалась ожидаемо сильной. Прогноз менеджмента эмитента на 2022 год предполагает валовый прирост числа номеров около 5%, сокращение будет в пределах 1-1,5%, капитальные расходы запланированы в пределах $600-700 млн. При продолжении восстановления потока клиентов своих отелей текущими темпами компания может возобновить дивидендные выплаты в текущем году", - отмечают эксперты.

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