BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Uber

Аналитики BCS Express подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Uber Technologies по итогам позитивной отчетности эмитента с прогнозной ценой $49 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 39% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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