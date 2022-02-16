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16 февраля 2022 года 15:06
Вероятен рост цены акций Яндекса до 4400 руб. в среднесрочной перспективе - BCS Express
Вероятен рост цены акций "Яндекса" до 4400 руб. в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Акции "Яндекса" за последний квартал рухнули на 50%. От ноябрьского максимума в 6200+ руб. акции скатились на 3100 руб. Волна общерыночного роста последних дней принесла +35% в бумагах "Яндекса". Сказался фактор геополитической деэскалации, критическая перепроданность акций ИТ-сектора и сильный отчет эмитента за IV квартал. Ранее мы обозначили планку 3200 руб. в качестве опорной с потенциалом возврата на 4000 руб. - отработано. Сейчас локальный технический взгляд на бумагу нейтральный, необходимо охлаждение после столь высокой волны подъема. Учитывая сильную волатильность акций и риски, исходящие от сектора Nasdaq, нельзя исключать возврата под 4000 руб. с краткосрочной поддержкой на 3800 руб. А в более отдаленной перспективе шанс увидеть 4400 руб. оценивается как существенный", - отмечает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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