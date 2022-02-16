Индекс Мосбиржи завершит торги в диапазоне 3510-3680 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит торги в среду в диапазоне 3510-3680 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Поддержку отечественному рынку оказывают улучшение ситуации с ликвидностью, позитивные ожидания в отношении действий регуляторов ведущих экономик АТР, а также наметившаяся деэскалация внешнеполитического конфликта. Индексу Мосбиржи удалось оттолкнуться от сильной среднесрочной технической поддержки около 3400 пунктов. В лидерах роста сегодня значительное количество бумаг высоко капитализированных компаний. В частности, акции ИСКЧ, АФК Система и CIAN подорожали более чем на 4%, Headhunter прибавляет 3,56%. Хуже рынка выглядят бумаги Tинькофф Банка (-1,69%) и ММК (-1,23%). Дальнейший рост российского рынка на текущих торгах будут сдерживать технические факторы. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3510-3680 пунктов", - пишет аналитик Александр Осин.

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