Нефть, скорее всего, подешевеет до $82-85/барр. - ITI Capital

Нефть должна подешеветь до $82-85 за баррель, полагает главный инвестиционный стратег ITI Capital

Искандер Луцко.

По мнению эксперта инвесткомпании, на аппетит к риску сейчас влияет и будет влиять дальнейший отвод российских войск от границы с Украиной и их возвращение к местам постоянной дислокации в восточном, западном и южном округах. Чем быстрее отведут войска, тем меньше будет спекуляций по поводу вторжения России на Украину (данный процесс может ещё занять пару недель, учитывая что основной этап учений завершится 20 февраля, т.е. через четыре дня).

"Мы считаем, что рост всех ключевых активов продолжится, если не будет новых провокаций ни со стороны Запада, ни со стороны России. Мы рекомендуем сохранять "короткие позиции" на рынке нефти, которая должна подешеветь до $82-85/барр.", - пишет Луцко.

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