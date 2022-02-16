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16 февраля 2022 года 14:25
Нефть, скорее всего, подешевеет до $82-85/барр. - ITI Capital
Нефть должна подешеветь до $82-85 за баррель, полагает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. По мнению эксперта инвесткомпании, на аппетит к риску сейчас влияет и будет влиять дальнейший отвод российских войск от границы с Украиной и их возвращение к местам постоянной дислокации в восточном, западном и южном округах. Чем быстрее отведут войска, тем меньше будет спекуляций по поводу вторжения России на Украину (данный процесс может ещё занять пару недель, учитывая что основной этап учений завершится 20 февраля, т.е. через четыре дня). "Мы считаем, что рост всех ключевых активов продолжится, если не будет новых провокаций ни со стороны Запада, ни со стороны России. Мы рекомендуем сохранять "короткие позиции" на рынке нефти, которая должна подешеветь до $82-85/барр.", - пишет Луцко. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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