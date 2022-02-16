S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4440-4490п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4440-4490 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 вернулся к уровню 200-дневной скользящей средней. RSI остается у отметки 40 пунктов, что сигнализирует о равных силах "быков" и "медведей". Индикатор MACD также не дает четких сигналов к развитию определенного движения. Все перечисленные факторы в совокупности свидетельствуют о том, что предстоящую сессию индекс широкого рынка может провести в боковике", - пишут эксперты в комментарии.

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