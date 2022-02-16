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16 февраля 2022 года 12:18
"Атон" повысил прогноз средней цены нефти на 2022г до $80/барр
Аналитики "Атона" повысили прогноз по средней цене барреля нефти марки Brent на 2022 год с $70 до $80, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Поднимаем прогнозы по нефти марки Brent на 2022 год с $70 до $80 за баррель. Наш прогноз ниже текущего спота ($90/барр.) так как мы считаем, что рост предложения всего лишь вопрос времени - добыча сланцевой нефти в США растет (+105 тыс. барр. в день в феврале на семи ключевых формациях, согласно Минэнерго США), крупные компании наращивают расходы на бурение, и их капзатраты должны вырасти на 13% г/г в 2022 году. Кроме того, предложение может существенно вырасти из-за снятия санкций с Ирана - иранские поставки помогли бы охладить цены на энергоносители, а значит, и инфляцию. Погода в США и российская геополитика - также временные факторы", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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