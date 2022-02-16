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16 февраля 2022 года 11:48
Выраженное и устойчивое снижение доходностей ОФЗ начнется во 2П22 - Росбанк
Выраженное и устойчивое снижение доходностей ОФЗ начнется лишь во втором полугодии текущего года после выхода Банка России на плато по ключевой ставке, считают аналитики Росбанка. "С учетом того, что геополитические заголовки, надеемся, временно отступят на второй план, короткие гособлигации займутся более предметным осмыслением грядущих изменений ключевой ставки, средние и длинные выпуски - анализом тактики Минфина на первичном рынке. На обоих "фронтах" диспозиция выглядит не очень вдохновляюще. На сегодняшний день мы ожидаем, что Банк России продолжит бескомпромиссную борьбу с инфляцией и доведет ключевую ставку до 11% годовых к апрелю. При этом Минфину для выполнения годовой цели по займам предстоит занимать уже по 77 млрд руб. в среднем за каждый из оставшихся 43 аукционных дней (с начала года 3 аукционных дня состоялись, 3 отменены, размещены облигации номиналом 128 млрд руб.), - пишут эксперты в комментарии. - Мы ожидаем, что выраженное и устойчивое снижение доходностей ОФЗ начнется лишь во 2П22 после того, как Банк России выйдет на плато по ключевой ставке. В первом же полугодии наш текущий прогноз предполагает движение доходностей 2-летних бумаг в сторону 10,85-10,90% годовых(текущее значение - 10,20%), 10-летних бумаг - к 10,50-10,60% годовых (текущее значение - 9,73%)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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