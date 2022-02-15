Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 16 февраля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс потребительских и производственных цен Китая в январе (04:30 МСК);

- индекс потребительских и производственных цен Великобритании в январе (10:00 МСК);

- розничные продажи США в январе (16:30 МСК);

- промышленное производство США в январе (17:15 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК);

- индекс цен производителей России в январе (19:00 МСК);

- протоколы заседания ФРС (22:00 МСК);

- совет директоров "Магнита" по обновленной стратегии на 2021-2025гг;

- финансовые результаты "НОВАТЭКа" за IV кв. и весь 2021г по МСФО;

- квартальные результаты NVIDIA, Cisco, AIG, Marathon Oil.

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