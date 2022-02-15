.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Валютный рынок РФ остается во власти геополитики - "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 февраля 2022 года 18:31
Валютный рынок РФ остается во власти геополитики - "Велес Капитал"
Дальнейшее развитие событий на валютном рынке РФ будет всецело зависеть от геополитического сценария, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Локальный валютный рынок остается прикованным к новостям с геополитического фронта и демонстрирует во вторник разнонаправленную динамику. Так, в первой половине дня доллар и евро возобновили укрепление, впоследствии были вынуждены отступить, а к вечеру снова улучшили позиции. В частности, пара доллар/рубль сначала поднималась выше 76,75 руб./$1, во второй половине дня корректировалась ниже 75,15 руб./$1, а ближе к окончанию рабочего дня вновь подбиралась к отметке в 76 руб./$1. В целом рубль к вечеру сохранял плюс в паре с USD более чем на 1%, что представляло собой наилучшую динамику среди валют-аналогов по развивающимся рынкам. На глобальных рынках индекс доллара снижался на 0,3-0,4%, а котировки марки Brent теряли около 3,8%, однако динамика внешних индексов почти не оказывала влияния на ход торгов локального валютного рынка", - отмечает эксперт. На взгляд Кравченко, дальнейшее развитие событий на рынке РФ будет всецело зависеть от геополитического сценария, поэтому в ближайшее время нельзя исключать как новых максимумов, так и минимумов по доллару и евро с начала текущего года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-АНАЛИТИКА
.
15 февраля 2022 года 19:26
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 16 февраля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - индекс потребительских и производственных цен Китая в январе (04:30... читать дальше
.15 февраля 2022 года 18:53
"Инвестиционный банк Синара" рекомендует покупать акции General Motors с целевой ценой $65 за штуку, что предполагает потенциал роста 34% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале банка. "Котировки General Motors, одного из крупнейших производителей автомобилей в мире, с начала... читать дальше
.15 февраля 2022 года 18:00
Покупка акций Caterpillar - ставка на рост строительного сектора в США, считают аналитики "Финама". "Сектор жилищного строительства стал бенефициаром восстановления экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и начиная с III квартала 2020 года продемонстрировал двузначные темпы... читать дальше
.15 февраля 2022 года 17:39
Возможно сохранение среднесрочного тренда на рост цены золота, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Золото только что завершило семь успешных торговых сессий, цена достигла 9-месячного максимума и пошла на коррекцию. Основной фон неизменный: в пользу роста играет долларовая инфляция, в... читать дальше
.15 февраля 2022 года 17:18
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель" на фоне опубликованных на прошлой неделе финансовых результатов эмитента за 2021 год с прогнозной стоимостью на уровне 25000 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "По нашим оценкам,... читать дальше
.15 февраля 2022 года 16:53
Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "ЛУКОЙЛ", банк ВТБ, "Роснефть", "Яндекс" и Сбербанк. Аналитики отмечают, что "ЛУКОЙЛ" - привлекательная компания на фоне высоких цен на... читать дальше
.15 февраля 2022 года 16:26
Возможно коррекционное снижение котировок нефти марки Brent к уровню $90,5 за баррель, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии в РФ отступили от максимумов с 2014 года и перешли к... читать дальше
.15 февраля 2022 года 16:03
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций французской IT-компании Capgemini на фоне соответствующего ожиданиям отчета эмитента за четвертый квартал и полный 2021 год с прогнозной ценой 264,18 евро за штуку на декабрь 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной... читать дальше
.15 февраля 2022 года 15:44
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций "Яндекса", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Яндекс" представил позитивные результаты по итогам IV квартала 2021 года. Представленные прогнозы должны быть восприняты рынком с оптимизмом, темпы роста выручки... читать дальше
.15 февраля 2022 года 15:20
Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4350-4450 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "На графике S&P 500 сформировался разворотный паттерн "двойная вершина". Ниже 200-дневной скользящей средней индекс... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.