Акции Caterpillar - ставка на рост строительного сектора в США - "Финам"

Покупка акций Caterpillar - ставка на рост строительного сектора в США, считают аналитики "Финама".

"Сектор жилищного строительства стал бенефициаром восстановления экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и начиная с III квартала 2020 года продемонстрировал двузначные темпы роста. Жилой сектор по-прежнему поддерживается низкими ставками по ипотечным кредитам, высоким спросом на большие жилые площади и низким уровнем жилищного фонда на рынке, поэтому в среднесрочной перспективе ожидается его дальнейшее расширение. Однако ограничивающими рост факторами остаются сохраняющиеся проблемы в цепочке поставок, нехватка и рост цен на строительные материалы, дефицит квалифицированной рабочей силы и дорогостоящая земля. Мы рекомендуем "покупать" акции Caterpillar с целевой ценой $260 за шутку и ожидаем, что к концу 2022 года они принесут доходность в размере 29%", - отмечают эксперты инвестиционной компании.

Caterpillar - ведущий мировой производитель техники и оборудования для различных отраслей промышленности. Компания обладает более чем 4 млн наименований продукции в составе 21 бренда, а ее дилерская сеть насчитывает 161 дилера, охватывающих 192 страны.

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